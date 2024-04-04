***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.04.2024 16:27
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Tasfiye Tarihi 31.12.2031
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, ulusal ve uluslararası filmler, dizi filmler, televizyon programları, reklam ve tanıtım filmleri, kitap basımı gibi yazılı ve görsel medya prodüksiyon faaliyetleri gösteren firmalara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratarak getiri elde edilmesini amaçlamaktadır
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,001369 0,5
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Dr.Tayfun Özkan 12.03.2024 Yatırım Komitesi Üyesi
Gürhan Çarmıklı 12.03.2024 Yatırım Komitesi Üyesi
Fatih Büyükkarabacak 12.03.2024 Yatırım Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267297
BIST