***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Tasfiye Tarihi 31.12.2031Fonun Yatırım Stratejisi Fon, ulusal ve uluslararası filmler, dizi filmler, televizyon programları, reklam ve tanıtım filmleri, kitap basımı gibi yazılı ve görsel medya prodüksiyon faaliyetleri gösteren firmalara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratarak getiri elde edilmesini amaçlamaktadırKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,001369 0,5Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarDr.Tayfun Özkan 12.03.2024 Yatırım Komitesi ÜyesiGürhan Çarmıklı 12.03.2024 Yatırım Komitesi ÜyesiFatih Büyükkarabacak 12.03.2024 Yatırım Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267297BIST