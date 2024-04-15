***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.04.2024 17:02
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Dr.Tayfun ÖZKAN 12.07.2021 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 15
Gürol ÇARMIKLI
Fatih BÜYÜKKARABACAK
ZEYNEP SAYRA ALTUNTAŞ Yatırım Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271990
BIST
'
18:059.680
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -134,39
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.680
En Yüksek
9.824
18:0532,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0705
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
18:0534,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0809
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
18:052.463,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 24,88
|Açılış
|: 2.463,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.422,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|154,00
|140.521.015
|% 10,00
|
|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|260.460.250
|% -9,98
|
|YAYLA
|25,70
|94.155.317
|% -8,21
|
|FONET
|23,94
|86.633.300
|% -7,42
|
|ERSU
|43,94
|43.554.335
|% -6,91
|
|HDFGS
|2,13
|118.642.568
|% -6,58
|
|THYAO
|298,50
|11.641.840.379
|% -3,48
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|TUPRS
|183,00
|5.260.103.561
|% -2,87
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|AKBNK
|58,40
|4.416.744.772
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,88
|2.627.733.927
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|ODAS
|9,41
|1.935.859.200
|% 1,73
|
|EKGYO
|10,81
|1.967.904.475
|% 0,56
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4038
|32,4156
|% 0,18
|
|Euro
|34,4626
|34,5111
|% 0,24
|
|Sterlin
|40,2690
|40,4709
|% -0,21
|
|Frank
|35,4502
|35,6278
|% -0,01
|
|Riyal
|8,6267
|8,6700
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,70
|28,73
|% 0,66
|
|Platin
|967,99
|968,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,93
|1.034,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,17
|90,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.365,25
|2.365,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ENSRI
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -115, 51 kaybederek (% -1.09 ) 10, 482
-
17:56XU100
Endeks 9, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 102, 462.00 milyon TL de
-
17:56HALKB
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 823, 926 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 832 adet işlem