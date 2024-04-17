***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2024 10:31
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Dr.Tayfun ÖZKAN 12.07.2021 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 15
Gürol ÇARMIKLI
Fatih BÜYÜKKARABACAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273355
BIST
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13:069.637
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 89,07
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.717
13:0632,5414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0899
|Açılış
|: 32,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
13:0634,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1341
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
13:062.502,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,61
|Açılış
|: 2.502,04
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler13:06
|SELGD
|58,30
|34.205.295
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|667.500
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|84.024.586
|% 9,99
|
|SNICA
|38,78
|262.280.947
|% 9,98
|
|DAGHL
|21,04
|14.285.531
|% 9,98
|
|CELHA
|41,62
|71.828.708
|% -9,99
|
|AKYHO
|8,02
|199.501.550
|% -6,96
|
|ENSRI
|30,20
|147.538.946
|% -6,21
|
|SOKM
|59,85
|874.879.351
|% -4,77
|
|GRNYO
|11,09
|203.292.270
|% -4,48
|
|THYAO
|300,50
|4.368.420.622
|% 1,18
|
|YKBNK
|30,58
|2.637.179.443
|% 1,93
|
|AKBNK
|57,40
|2.291.931.616
|% 2,78
|
|ISCTR
|12,29
|2.116.495.345
|% 1,07
|
|ENTRA
|14,25
|2.049.950.852
|% -4,04
|
|ZOREN
|5,91
|1.366.298.910
|% 3,32
|
|ISCTR
|12,29
|2.116.495.345
|% 1,07
|
|ENTRA
|14,25
|2.049.950.852
|% -4,04
|
|EKGYO
|10,28
|1.237.283.598
|% -3,93
|
|YKBNK
|30,58
|2.637.179.443
|% 1,93
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5353
|32,5414
|% 0,28
|
|Euro
|34,6675
|34,6789
|% 0,39
|
|Sterlin
|40,5359
|40,7391
|% 0,44
|
|Frank
|35,6797
|35,8586
|% 0,29
|
|Riyal
|8,6691
|8,7125
|% 0,12
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,45
|28,49
|% 0,66
|
|Platin
|958,23
|958,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,81
|1.026,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,19
|89,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.388,14
|2.388,46
|% 0,66
|