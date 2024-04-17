***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Tayfun Özkan 11.11.2022 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 15Semih Kayaalp 11.11.2022 Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi 20Halit Erhan OKUTAN 04.04.2024 Gayrimenkül Değerleme Uzmanı 20Fuat Keleş 06.11.2023 Yatırımcı Temsilcisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273360BIST