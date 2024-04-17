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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.04.2024 10:33
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Tayfun Özkan 11.11.2022 Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 15
Semih Kayaalp 11.11.2022 Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi 20
Halit Erhan OKUTAN 04.04.2024 Gayrimenkül Değerleme Uzmanı 20
Fuat Keleş 06.11.2023 Yatırımcı Temsilcisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273360


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELGD 58,30 34.205.295 % 10,00  
ATSYH 52,25 667.500 % 10,00  
BURCE 237,90 84.024.586 % 9,99  
SNICA 38,78 262.279.047 % 9,98  
DAGHL 21,04 14.236.003 % 9,98  
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13:06 Alış Satış %  
Dolar 32,5353 32,5414 % 0,28  
Euro 34,6675 34,6789 % 0,39  
Sterlin 40,5294 40,7326 % 0,42  
Frank 35,6758 35,8546 % 0,28  
Riyal 8,6691 8,7125 % 0,12  
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13:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,46 28,49 % 0,66  
Platin 958,52 959,25 % 0,66  
Paladyum 1.023,85 1.026,56 % 0,66  
Brent Pet. 89,12 89,12 % 0,66  
Altın Ons 2.388,55 2.388,82 % 0,66  
Seans Raporu 13:06
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