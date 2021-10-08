***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2021 15:43
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,74
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,01
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,01
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 0
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 72,86
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 26,04
c) Saklama Ücreti (%)
% 0
d) Diğer Giderler (%)
% 1,1
Açıklamalar
Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu, Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968716
BIST
15:411.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.404
En Düşük
1.394
15:418,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0318
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:4110,3085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0332
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:41507,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 7,27
|Açılış
|: 507,93
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
508,25
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:41
|AYCES
|55,00
|3.746.991
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|24.777.116
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.552.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.028.918
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.153
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.632.390
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.050.575
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.524.403
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,72
|191.349.869
|% -9,01
|
|THYAO
|14,21
|685.497.490
|% 0,64
|
|PETKM
|6,20
|666.894.746
|% -0,48
|
|GARAN
|9,44
|663.849.601
|% 0,53
|
|SASA
|27,58
|649.129.194
|% 3,22
|
|ASELS
|15,50
|585.196.911
|% -0,06
|
|EKGYO
|1,78
|357.300.359
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|271.187.605
|% 0,42
|
|PETKM
|6,20
|666.894.746
|% -0,48
|
|DOHOL
|2,56
|253.812.798
|% -0,78
|
|GARAN
|9,44
|663.849.601
|% 0,53
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9038
|8,9068
|% 0,36
|
|Euro
|10,3047
|10,3085
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,1142
|12,1750
|% 0,62
|
|Frank
|9,5735
|9,6312
|% 0,66
|
|Riyal
|2,3675
|2,3793
|% 0,39
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|17,76
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,04
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|58,00
|
|Tam
|3.343
|3.429
|26,77
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|12,95
|
|Çeyrek
|810
|829
|6,48
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,13
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|0,63
|