***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2022 09:03
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,33
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,33
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
184157,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 65,45
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 67,15
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,37
c) Saklama Ücreti (%)
% 22,52
d) Diğer Giderler (%)
% 9,96
Açıklamalar
FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044092
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
0
En Düşük
0
18:0517,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0474
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
18:0517,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0443
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6073
En Düşük
17,4576
18:05969,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,45
|Açılış
|: 969,83
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,36
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|3,40
|11.102.404
|% 0,00
|
|AKMGY
|45,48
|1.228.620
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,23
|36.358.150
|% 0,00
|
|AKSEN
|26,30
|252.927.447
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|40.522.063
|% 0,00
|
|AFYON
|3,40
|11.102.404
|% 0,00
|
|AKMGY
|45,48
|1.228.620
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,23
|36.358.150
|% 0,00
|
|AKSEN
|26,30
|252.927.447
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|40.522.063
|% 0,00
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% 0,00
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,00
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 0,00
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3040
|17,3221
|% 0,31
|
|Euro
|17,5966
|17,6053
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,7177
|20,8216
|% 0,16
|
|Frank
|17,7043
|17,8110
|% 0,36
|
|Riyal
|4,5968
|4,6199
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|3,03
|
|Altın Gr.
|967
|968
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.480
|6.601
|15,00
|
|Yarım
|3.172
|3.228
|8,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.613
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,32
|