***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2023 23:24
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,01
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,01
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
17811,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 78,22
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 78,22
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,41
d) Diğer Giderler (%)
% 12,36
Açıklamalar
Gider oranları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099096
BIST
18:055.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.417
En Düşük
5.124
18:0518,7858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7888
En Düşük
18,6417
18:0520,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0413
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.131,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.131,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,40
En Düşük
1.122,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|30,80
|49.583.483
|% 10,00
|
|GSRAY
|7,48
|25.483.133
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|2.183.066
|% 10,00
|
|TERA
|28,20
|15.926.514
|% 9,98
|
|HKTM
|67,80
|39.222.976
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,95
|1.219.469
|% -10,00
|
|FENER
|65,05
|756.392.435
|% -9,97
|
|DYOBY
|25,80
|110.511.768
|% -9,85
|
|MARTI
|4,58
|44.471.767
|% -9,84
|
|KATMR
|2,57
|285.624.331
|% -9,82
|
|THYAO
|138,40
|9.223.090.771
|% -2,88
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% -2,44
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% -4,37
|
|ASELS
|59,10
|6.654.257.172
|% -6,04
|
|ENKAI
|34,26
|5.269.115.040
|% 0,35
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% -2,44
|
|EKGYO
|8,73
|3.809.410.291
|% -5,31
|
|YKBNK
|10,12
|3.651.975.897
|% -5,86
|
|SKBNK
|2,84
|772.559.439
|% -0,70
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% -4,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7692
|18,7790
|% 0,04
|
|Euro
|20,1628
|20,1840
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7860
|22,9003
|% -0,01
|
|Frank
|20,2962
|20,4184
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9810
|5,0060
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,94
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.653
|7.722
|14,00
|
|Yarım
|3.706
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,29
|0,01
|
|B. Petrol
|79,54
|79,54
|-0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde -9.84 oranında düşüşle 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 947 adet işlem
-
17:58EGEEN
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 6, 190.00 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 541 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 870, 337 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 48 altında . İşlem hacmi 102, 227.00 milyon TL de
-
17:55VAKKO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 713 adet işlem