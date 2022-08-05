***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DESTEK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUYeni UnvanNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BF VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi01/08/2022AçıklamalarNDG Fon kodlu Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Destek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ekli yazısına istinaden Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. BF Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052428BIST