***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
05.08.2022 17:31
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DESTEK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yeni Unvan
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BF VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
01/08/2022
Açıklamalar
NDG Fon kodlu Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Destek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ekli yazısına istinaden Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. BF Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052428
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1066
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.022,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,73
|Açılış
|: 1.022,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9272
|17,9495
|% 0,22
|
|Euro
|18,2398
|18,2677
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,5791
|21,6873
|% -0,64
|
|Frank
|18,5458
|18,6575
|% -0,73
|
|Riyal
|4,7617
|4,7856
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-18,07
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-7,62
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.858
|6.937
|-53,00
|
|Yarım
|3.342
|3.392
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.695
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,16
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|1,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE