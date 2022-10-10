***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
10.10.2022 10:39
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Yeni Unvan
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
03/10/2022
Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Nurol Portföy Para Piyasası Fonu'nun unvanı "Nurol Portföy Para Piyasası (TL)
Fonu" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069556
BIST
13:413.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 25,29
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
13:4118,5943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0217
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
13:4118,0258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0759
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
13:411.003,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,37
|Açılış
|: 1.003,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,53
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KONTR
|82,50
|594.729.018
|% 10,00
|
|CRFSA
|44,32
|84.350.339
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|92.229.600
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|379.410.958
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|45.143.712
|% -9,90
|
|MARTI
|4,68
|123.611.461
|% -6,40
|
|ISBTR
|42.610,00
|170.081
|% -4,40
|
|HEKTS
|64,80
|1.111.443.457
|% -3,79
|
|THYAO
|85,90
|3.451.615.602
|% 2,02
|
|SASA
|85,80
|1.617.512.289
|% -1,44
|
|EKGYO
|4,36
|1.338.067.971
|% 1,40
|
|SISE
|30,30
|1.337.309.310
|% 1,81
|
|ASELS
|32,14
|1.309.262.023
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,36
|1.338.067.971
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,74
|176.551.098
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,35
|510.310.462
|% 0,38
|
|YKBNK
|8,15
|644.222.005
|% 0,12
|
|ISCTR
|8,32
|617.484.441
|% -0,36
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5672
|18,5943
|% -0,12
|
|Euro
|18,0132
|18,0258
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,4823
|20,5850
|% -0,47
|
|Frank
|18,5270
|18,6386
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% -0,20
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-15,97
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-11,01
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.747
|6.798
|-133,00
|
|Yarım
|3.287
|3.324
|-64,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,23
|
|B. Petrol
|97,39
|97,39
|-0,53
|