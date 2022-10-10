Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

10.10.2022 10:39
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Yeni Unvan
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
03/10/2022
Açıklamalar

Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.Para Piyasası Şemsiye  Fonu'na bağlı Nurol Portföy Para Piyasası Fonu'nun unvanı "Nurol Portföy Para Piyasası (TL) 
Fonu" olarak değiştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069556


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:413.593
Değişim :  0,71% |  25,29
Açılış :  3.574  
Önceki Kapanış :  3.568  
En Yüksek
3.602 En Düşük
3.566
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 82,50 594.729.018 % 10,00  
CRFSA 44,32 84.350.339 % 9,98  
COSMO 52,10 1.160.042 % 9,96  
RTALB 8,62 92.229.600 % 9,95  
JANTS 90,05 379.410.958 % 9,95  
daha fazla
13:41 Alış Satış %  
Dolar 18,5672 18,5943 % -0,12  
Euro 18,0132 18,0258 % -0,42  
Sterlin 20,4823 20,5850 % -0,47  
Frank 18,5270 18,6386 % -0,62  
Riyal 4,9281 4,9528 % -0,20  
daha fazla
13:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.679 1.679 -15,97  
Altın Gr. 1.003 1.004 -11,01  
Cumhuriyet 6.712 6.817 -67,00  
Tam 6.747 6.798 -133,00  
Yarım 3.287 3.324 -64,00  
Çeyrek 1.647 1.661 -33,00  
Gümüş.Ons 19,78 19,81 -0,35  
Gümüş Gr. 11,81 11,83 -0,23  
B. Petrol 97,39 97,39 -0,53  
Seans Raporu 13:41
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru