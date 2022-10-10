***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Bildirim İçeriğiEski UnvanNUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYeni UnvanNUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi03/10/2022AçıklamalarNurol Portföy Yönetimi A.Ş.Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Nurol Portföy Para Piyasası Fonu'nun unvanı "Nurol Portföy Para Piyasası (TL)Fonu" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069556BIST