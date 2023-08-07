***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNurol Portföy İkinci Serbest (TL) FonYeni UnvanNurol Portföy Granada Serbest (TL) FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi07/08/2023AçıklamalarNurol Portföy İkinci Serbest (TL) Fon'un unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2023 tarih ve 12233903-305.04.40209 sayılı izin yazısı ile 'Nurol Portföy Granada Serbest (TL) Fon' olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181274BIST