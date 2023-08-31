***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONUYeni UnvanNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TİCARİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi31/08/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurul'nun 18.08.2023 tarih ve E-12233903-315.04.41087 sayılı izin yazısı ile Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun unvanı Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190422BIST