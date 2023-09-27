***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım FonuYeni UnvanNurol Portföy Yönetimi A.Ş. Keleşoğlu Gayrimenkul Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi25/09/2023AçıklamalarNurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun ünvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2023 tarih ve E-12233903-315.04-41087 sayılı izni ile Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Keleşoğlu Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197606BIST