***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONUYeni UnvanNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İGC GAYRİMENKUL YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi16/10/2023AçıklamalarNUL fonunun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.10.2023 tarih ve E-12233903-315.04-42973 sayılı yazısı ile NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İGC GAYRİMENKUL YATIRIM FONU olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206733BIST