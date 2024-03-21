***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TİTRA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUYeni UnvanNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CARACAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi21/02/2024AçıklamalarNUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TİTRA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU'nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/02/2024 tarih ve E-12233903-320.04-49131 sayılı izin yazısı ile NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CARACAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261051BIST