***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
21.03.2024 16:06
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TİTRA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Yeni Unvan
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CARACAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/02/2024
Açıklamalar
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TİTRA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU'nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/02/2024 tarih ve E-12233903-320.04-49131 sayılı izin yazısı ile NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CARACAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261051
BIST
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16:259.141
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 185,59
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.151
16:2531,9647
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,4067
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,8735
16:2534,9999
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,3833
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,8282
16:252.267,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,13
|Açılış
|: 2.267,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.261,80
BIST En Aktif Hisseler16:23
|RODRG
|99,00
|23.935.052
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|23.477.948
|% 10,00
|
|RYSAS
|35,22
|30.120.156
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|4.200.219
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|183.102.363
|% 9,97
|
|PEKGY
|17,42
|403.620.180
|% -9,97
|
|CASA
|99,75
|10.511.001
|% -9,97
|
|AKYHO
|6,34
|181.694.560
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,76
|1.207.573.233
|% -9,68
|
|DERHL
|10,58
|190.179.219
|% -9,18
|
|THYAO
|284,00
|12.770.444.160
|% 2,07
|
|YKBNK
|25,82
|8.040.119.627
|% 5,82
|
|AKBNK
|45,16
|7.168.476.776
|% 5,91
|
|ISCTR
|11,19
|5.225.483.103
|% 4,29
|
|EREGL
|44,08
|4.557.354.863
|% 0,69
|
|ISCTR
|11,19
|5.225.483.103
|% 4,29
|
|YKBNK
|25,82
|8.040.119.627
|% 5,82
|
|BEGYO
|4,76
|1.207.573.233
|% -9,68
|
|EKGYO
|10,53
|2.649.256.094
|% -2,23
|
|ZOREN
|5,50
|1.093.406.445
|% -1,79
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9512
|31,9640
|% -1,26
|
|Euro
|34,9281
|34,9970
|% -1,09
|
|Sterlin
|41,5268
|41,7350
|% -1,78
|
|Frank
|36,4011
|36,5836
|% -2,38
|
|Riyal
|8,7053
|8,7489
|% -1,27
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,26
|25,28
|% 0,66
|
|Platin
|915,52
|917,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,26
|1.027,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,73
|85,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.198,82
|2.199,16
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38BNTAS
Yüzde 6.37 oranında artışla 15.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 011, 326 adet işlem
-
16:36ULKER
Yüzde 5.90 oranında artışla 111.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 452, 929 adet işlem
-
16:34XU100
Endeks 9, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 05 üstünde . İşlem hacmi 108, 998.00 milyon TL de
-
16:32SDTTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 361.50 lira fiyatla işlem gören hissede 871, 307 adet işlem
-
16:31AKBNK
Yüzde 5.96 oranında artışla 45.18 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 710, 983 adet işlem