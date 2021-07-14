***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.07.2021 15:17
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.07.2021 tarih E-12233903-305.01.01-8597 sayılı izin yazısı ile onaylanan Nurol Portföy Para Piyasası Fonu'nun kuruluş izahnamesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951115
BIST
16:371.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 19,17
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
16:378,5957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0236
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
16:3710,1673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
16:37504,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,46
|Açılış
|: 504,43
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler16:37
|KRTEK
|8,37
|15.584.727
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.976.008
|% 9,98
|
|EUHOL
|3,10
|6.504.587
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.229.335
|% 9,88
|
|AVOD
|4,79
|7.051.425
|% 9,86
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|59,50
|1.771.358
|% -5,85
|
|SILVR
|6,37
|21.046.173
|% -3,34
|
|SASA
|30,68
|1.684.842.676
|% 8,26
|
|GARAN
|8,44
|890.341.325
|% -0,12
|
|THYAO
|13,12
|460.610.861
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,26
|361.505.791
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,30
|300.828.771
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,03
|188.602.437
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,30
|300.828.771
|% 1,32
|
|GARAN
|8,44
|890.341.325
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,80
|106.426.021
|% 0,56
|
|SASA
|30,68
|1.684.842.676
|% 8,26
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5940
|8,5957
|% -0,27
|
|Euro
|10,1587
|10,1673
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,8961
|11,9557
|% 0,22
|
|Frank
|9,3343
|9,3905
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2853
|2,2967
|% -0,26
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|16,30
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,46
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|21,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|22,08
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|10,68
|
|Çeyrek
|805
|823
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,09
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|-0,02
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