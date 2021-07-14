***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09.07.2021 tarih E-12233903-305.01.01-8597 sayılı izin yazısı ile onaylanan Nurol Portföy Para Piyasası Fonu'nun kuruluş izahnamesi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951115BIST