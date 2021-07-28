***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.07.2021 15:30
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Para Piyasası Fonu Yatırımcı Bilgi Formuna ticaret sicil tescil tarihi eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952246
BIST
15:281.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
15:288,5552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
15:2810,0978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0244
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
15:28494,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,63
|Açılış
|: 494,52
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler15:28
|KATMR
|3,19
|50.349.631
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.596.845
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.860.325
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|37.954.385
|% 9,95
|
|IDGYO
|2,55
|41.692.887
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|74.446.245
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,46
|13.938.827
|% -5,37
|
|METUR
|6,88
|90.083.015
|% -4,84
|
|ANHYT
|9,27
|56.790.307
|% -4,73
|
|ORMA
|25,50
|359.244
|% -3,77
|
|GARAN
|8,21
|495.671.693
|% 0,12
|
|PETKM
|5,60
|383.242.587
|% 0,36
|
|EREGL
|18,50
|348.431.156
|% 0,11
|
|THYAO
|12,49
|347.787.190
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,52
|346.474.166
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,26
|306.286.348
|% -0,44
|
|PETKM
|5,60
|383.242.587
|% 0,36
|
|KARSN
|4,04
|245.175.089
|% 2,28
|
|GARAN
|8,21
|495.671.693
|% 0,12
|
|DOHOL
|2,53
|133.810.601
|% -0,78
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5535
|8,5552
|% -0,04
|
|Euro
|10,0926
|10,0978
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,8278
|11,8871
|% -0,14
|
|Frank
|9,3010
|9,3570
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2732
|2,2846
|% -0,09
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,98
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|-15,00
|
|Tam
|3.264
|3.347
|-11,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,55
|
|Çeyrek
|791
|809
|-2,78
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|73,97
|73,97
|0,45
|