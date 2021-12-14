***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy Para Piyasası Fonu ve Nurol Portföy Birinci Katilim Fonu izahname değişikliklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983168BIST