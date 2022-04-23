***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2022 tarih ve E-12233903-320.05.19217 sayılı izni ile Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak devranılmıştır. Güncel ihraç belgesi ektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023344BIST