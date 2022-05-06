***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2022 13:13
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 22/672 sayılı toplantısı ile onaylanan ve 05.05.2022 tarih E-12233903-305.01.01-21085 sayılı izin yazısı ile şirketimize bildirilen Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Nurol Portföy İAU Serbest (Döviz) Özel Fon'un kuruluş izahnamesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027162
BIST
13:132.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
13:1314,9417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0807
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
13:1315,8279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1158
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8279
En Düşük
15,6090
13:13904,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 7,57
|Açılış
|: 904,28
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler13:13
|ALKA
|35,02
|49.712.651
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|14.933.314
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.373.221
|% 9,97
|
|TIRE
|16,95
|81.257.253
|% 9,78
|
|DENGE
|1,69
|8.699.021
|% 9,74
|
|PETUN
|24,38
|46.937.031
|% -8,28
|
|ODAS
|2,46
|387.182.920
|% -7,52
|
|TSPOR
|4,87
|111.350.838
|% -6,53
|
|DAGHL
|20,00
|2.465.480
|% -5,39
|
|UZERB
|35,82
|110.359
|% -5,09
|
|SISE
|19,59
|3.413.239.469
|% 4,15
|
|THYAO
|42,44
|1.778.838.562
|% -0,56
|
|KOZAL
|185,00
|981.567.591
|% 4,11
|
|KOZAA
|34,02
|710.485.721
|% 4,68
|
|EREGL
|33,04
|679.484.733
|% -1,37
|
|SISE
|19,59
|3.413.239.469
|% 4,15
|
|ODAS
|2,46
|387.182.920
|% -7,52
|
|YKBNK
|4,85
|580.828.349
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,67
|250.105.066
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,72
|560.038.775
|% -0,68
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9355
|14,9417
|% 0,54
|
|Euro
|15,8147
|15,8279
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,3899
|18,4821
|% 0,48
|
|Frank
|15,1168
|15,2078
|% 0,63
|
|Riyal
|3,9699
|3,9898
|% 0,54
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|5,42
|
|Altın Gr.
|904
|904
|7,57
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,57
|