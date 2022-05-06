***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 22/672 sayılı toplantısı ile onaylanan ve 05.05.2022 tarih E-12233903-305.01.01-21085 sayılı izin yazısı ile şirketimize bildirilen Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Nurol Portföy İAU Serbest (Döviz) Özel Fon'un kuruluş izahnamesi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027162BIST