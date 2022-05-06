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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

06.05.2022 13:13
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 22/672 sayılı toplantısı ile onaylanan ve  05.05.2022 tarih E-12233903-305.01.01-21085 sayılı izin yazısı ile şirketimize bildirilen Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Nurol Portföy İAU Serbest (Döviz) Özel Fon'un kuruluş izahnamesi.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027162


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Tam 6.043 6.197 20,11  
Yarım 2.921 2.998 9,73  
Çeyrek 1.465 1.499 4,86  
Gümüş.Ons 22,42 22,45 -0,09  
Gümüş Gr. 10,77 10,78 0,01  
B. Petrol 113 113 2,57  
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