***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEkte yer almakta olan Nurol Portföy Trada Serbest (Döviz) Özel Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın06.07.2022 tarih ve 37/1047 sayılı toplantısıyla onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044604BIST