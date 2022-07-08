***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NPB) portföyüne 08.07.2022 tarihinde, 5 gün vadeli, %2.50 yıllık faiz oranlı yabancı para repo işlemi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ile yapılmıştır. Nurol Yatırım Bankası A.Ş. JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından verilen, "AA (tr)/ (Stabil Görünüm)" uzun vadeli ulusal derecelendirme notuna sahiptir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044345BIST