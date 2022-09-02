***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.09.2022 13:57
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Ekte yer almakta olan Nurol Portföy İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın
25.08.2022 tarih ve 45/1251 sayılı toplantısıyla onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059610
BIST
14:043.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 47,48
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
14:0418,2261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
14:0418,2176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1128
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
14:04999,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,42
|Açılış
|: 999,23
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler14:03
|OYYAT
|25,30
|16.824.488
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|24.383.352
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.334.258
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|45.981.554
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.782.566
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|3.138.648
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,54
|74.274.203
|% -5,84
|
|PENTA
|391,90
|54.036.355
|% -5,20
|
|NTGAZ
|22,32
|138.318.287
|% -4,86
|
|OSMEN
|32,00
|5.922.523
|% -4,76
|
|AKBNK
|12,63
|3.755.536.329
|% 6,58
|
|THYAO
|71,50
|2.729.335.337
|% 0,56
|
|YKBNK
|7,37
|2.097.040.512
|% -2,64
|
|HALKB
|8,42
|1.864.344.634
|% -1,17
|
|GARAN
|22,96
|1.799.849.824
|% 1,06
|
|AKBNK
|12,63
|3.755.536.329
|% 6,58
|
|YKBNK
|7,37
|2.097.040.512
|% -2,64
|
|EKGYO
|4,04
|921.325.193
|% 1,00
|
|HALKB
|8,42
|1.864.344.634
|% -1,17
|
|ISCTR
|8,17
|1.528.902.666
|% 1,62
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2173
|18,2245
|% 0,16
|
|Euro
|18,2116
|18,2145
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,0192
|21,1246
|% 0,40
|
|Frank
|18,4769
|18,5882
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8329
|4,8571
|% 0,15
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|7,36
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,42
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.803
|46,00
|
|Tam
|6.730
|6.784
|19,00
|
|Yarım
|3.279
|3.317
|10,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|0,06
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|1,66
|
Seans Raporu
14:03
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14:18
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