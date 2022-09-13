***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.09.2022 13:53
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2022 tarih ve E-12233903-305.04-25934 sayılı izin yazısı ile bildirilen Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fona bağlı Nurol Portföy Birinci Serbest (TL) Özel Fon'un izahname değişikliğine ilişkin onaylı tadil metni ektek yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062639
BIST
14:583.655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 5,52
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:5818,2482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2482
En Düşük
18,2119
14:5818,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1346
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:581.014,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.014,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.015,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.010.290
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|70.049.466
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.380.508
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|48.888.884
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,42
|10.255.895.743
|% 5,20
|
|YKBNK
|9,62
|9.419.891.260
|% -0,72
|
|ISCTR
|12,06
|8.270.581.472
|% -3,90
|
|THYAO
|76,05
|7.636.176.816
|% 1,47
|
|EREGL
|33,50
|6.054.501.013
|% 0,30
|
|YKBNK
|9,62
|9.419.891.260
|% -0,72
|
|EKGYO
|5,26
|3.747.612.367
|% -1,68
|
|ISCTR
|12,06
|8.270.581.472
|% -3,90
|
|AKBNK
|18,42
|10.255.895.743
|% 5,20
|
|KRDMD
|16,29
|5.007.713.340
|% 6,40
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2396
|18,2497
|% 0,19
|
|Euro
|18,5635
|18,5738
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,3324
|21,4394
|% 0,47
|
|Frank
|19,1292
|19,2445
|% 0,50
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,05
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|5,45
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|4,45
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|25,00
|
|Tam
|6.836
|6.887
|31,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|17,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,92
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|1,35
|
Seans Raporu
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