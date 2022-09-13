***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2022 tarih ve E-12233903-305.04-25934 sayılı izin yazısı ile bildirilen Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fona bağlı Nurol Portföy Birinci Serbest (TL) Özel Fon'un izahname değişikliğine ilişkin onaylı tadil metni ektek yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062639BIST