***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2022 14:10
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Nurol Portföy Sonenberg Serbest (Döviz) Özel Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 06.10.2022 tarih ve 58/1461 sayılı toplantısıyla onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071142
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -53,80
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0089
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
18:0518,0281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0234
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
18:05996,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 996,19
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|91.888.476
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|617.833.429
|% 9,97
|
|YEOTK
|39,26
|347.001.227
|% 9,97
|
|ELITE
|31,36
|51.688.705
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|KTSKR
|37,54
|414.595.299
|% -5,91
|
|KONTR
|90,30
|1.984.475.766
|% -0,50
|
|PGSUS
|265,60
|955.210.640
|% 0,80
|
|ODAS
|7,79
|890.840.892
|% -0,51
|
|ULUUN
|32,68
|631.996.973
|% 3,61
|
|GESAN
|104,20
|617.833.429
|% 9,97
|
|ODAS
|7,79
|890.840.892
|% -0,51
|
|HUNER
|6,85
|611.109.240
|% 9,60
|
|PEKGY
|2,40
|113.046.527
|% 3,00
|
|HLGYO
|3,30
|149.867.954
|% -4,07
|
|BNTAS
|6,00
|263.964.164
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5728
|18,5789
|% -0,03
|
|Euro
|17,9982
|18,0214
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,5180
|20,6209
|% 0,91
|
|Frank
|18,5235
|18,6351
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9279
|4,9526
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|1,94
|
|Altın Gr.
|996
|997
|0,69
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.715
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.272
|3.313
|4,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,90
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,98
|91,98
|-2,31
|