***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar- İçtüzüğünün 1.1., 1.2., 2.1., 4.2., 5.2. ve 8.1. nolu maddeleri,- İhraç belgesinin başlığı, "Fon Unvanı", "Portföy Yöneticilerine İlişkin Bilgi", "Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi", "Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi", "Yatırım Komitesi Toplantısı ve Kararları", "Fonun Yatırım Stratejisine ve Amacına İlişkin Esaslar", "Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar" ve "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlıklı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14/12/2022 tarih ve E-12233903-315.04-30132 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088764BIST