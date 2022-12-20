***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.12.2022 23:35
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
- İçtüzüğünün 1.1., 1.2., 2.1., 4.2., 5.2. ve 8.1. nolu maddeleri,
- İhraç belgesinin başlığı, "Fon Unvanı", "Portföy Yöneticilerine İlişkin Bilgi", "Fon Kurucusunun Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi", "Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi", "Yatırım Komitesi Toplantısı ve Kararları", "Fonun Yatırım Stratejisine ve Amacına İlişkin Esaslar", "Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar" ve "Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar" başlıklı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14/12/2022 tarih ve E-12233903-315.04-30132 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088764
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0019,8837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0744
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8837
En Düşük
19,8070
18:001.089,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.089,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.088,25
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6456
|18,6536
|% 0,01
|
|Euro
|19,7919
|19,8837
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,6442
|22,7577
|% 0,02
|
|Frank
|20,0421
|20,1628
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9406
|4,9654
|% -0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|0,21
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.333
|7.407
|10,00
|
|Yarım
|3.562
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|-0,02
|
Seans Raporu
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