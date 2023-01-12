***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.01.2023 16:01
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1.Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2023 yılı için kurucusu ve yöneticisi olduğumuz aşağıda ünvanları yazılı
-
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. OC Hedef Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. EGÇ Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. M Charm Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Nurol Tower Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. AKS Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. D Vizyon Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Charm Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Fortis Gayrimenkul Yatırım Fonu
fonlarının fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmetinin Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, fon portföylerine 2023 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise değerleme hizmetinin Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Admer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmalarından alınmasına,
2. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Z Rezidans Gayrimenkul Yatırım Fonu için fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmetinin İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına, fon portföylerine 2023 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme ise değerleme hizmetinin İdel Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmalarından alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101234
BIST