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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

12.01.2023 16:01
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

1.Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2023 yılı için kurucusu ve yöneticisi olduğumuz aşağıda ünvanları yazılı
-
 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. OC Hedef Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. EGÇ Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. M Charm Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Nurol Tower Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. AKS Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. D Vizyon Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Charm Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Fortis Gayrimenkul Yatırım Fonu 
 
fonlarının fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmetinin Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den, fon portföylerine 2023 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise değerleme hizmetinin Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Admer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmalarından alınmasına,
 
2. Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Z Rezidans Gayrimenkul Yatırım Fonu için fon portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmetinin İdeal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına, fon portföylerine 2023 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme ise değerleme hizmetinin İdel Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmalarından alınmasına karar verilmiştir.
 
                              




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101234


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Tam 7.727 7.788 55,00  
Yarım 3.762 3.811 28,00  
Çeyrek 1.887 1.905 14,00  
Gümüş.Ons 24,04 24,07 0,64  
Gümüş Gr. 14,50 14,52 0,37  
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