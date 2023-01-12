***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy Yönetimi A.Ş. Garantili Şemsiye Fon'a bağlı 'NurolPortföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Garantili (TL) Fon' un izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun29.12.2022 tarih ve 77/1871 sayılıtoplantısında onaylanmış ve05.01.2023 tarih veE-12233903-305.01.01-31281 izin yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. Onaylı izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101293BIST