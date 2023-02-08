***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Kurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ileIII-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7. fıkrası hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu'nun fon portföyünde hisse senedi bulunmasından dolayı birim pay değeri hesaplanması ve katılma payı alım satımını durdurulmuştur. Bu kapsamda, Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu'nun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111646BIST