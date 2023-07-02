***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne hitaben, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı hükümleri doğrultusunda, ihraç belgesinin "Yönetim Kurulu Üyeleri", "Portföy Yöneticilerine İlişkin Bilgi", "Dışarıdan Alınan Hizmetlere İlişkin Bilgi", "Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş" ve "Fon'un Taşıdığı Riskler" başlıklı maddeleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162939BIST