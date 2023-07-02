***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2023 11:17
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne hitaben, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı hükümleri doğrultusunda, ihraç belgesinin "Yönetim Kurulu Üyeleri", "Portföy Yöneticilerine İlişkin Bilgi", "Dışarıdan Alınan Hizmetlere İlişkin Bilgi", "Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş" ve "Fon'un Taşıdığı Riskler" başlıklı maddeleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162953
BIST
'
12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3525,8881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,1128
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1219
En Düşük
25,5786
12:3528,1329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1395
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,5695
En Düşük
28,0438
12:351.604,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.603,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.596,48
|
1.610,46
En Düşük
1.591,76
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|AYES
|18,62
|791.178
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 0,00
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7312
|25,8881
|% -0,43
|
|Euro
|27,8133
|28,1329
|% -0,49
|
|Sterlin
|32,9191
|33,0842
|% 0,63
|
|Frank
|28,9434
|29,1177
|% 0,47
|
|Riyal
|6,9138
|6,9484
|% -0,04
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|11,41
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|7,42
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.123
|5.343
|19,00
|
|Çeyrek
|2.569
|2.671
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,79
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,02
|19,04
|0,14
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,49
|