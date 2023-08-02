***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fona bağlı Nurol Portföy Sonenberg Serbest (Döviz) özel fon" izahnamesinin 7.1.1. maddesi başlıklı bölümünün giriş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26.07.2023 tarih ve 12233903-305.04.40094 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki ekteki duyuru metninde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179578BIST