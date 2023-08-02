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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.08.2023 10:55
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fona bağlı Nurol Portföy Sonenberg Serbest (Döviz) özel fon
" izahnamesinin 7.1.1. maddesi başlıklı bölümünün giriş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26.07.2023 tarih ve 12233903-305.04.40094 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki ekteki duyuru metninde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179578


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Yarım 5.524 5.585 -6,00  
Çeyrek 2.762 2.792 -4,00  
Gümüş.Ons 24,32 24,34 0,03  
Gümüş Gr. 21,08 21,10 0,04  
B. Petrol 85,34 85,34 0,43  
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