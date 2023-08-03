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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

03.08.2023 15:29
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Performans ücreti, gayrimenkul satışı olması halinde, ilgili gayrimenkulün Fon'dan net satış bedeli ile Fon'a net alış bedeli arasındaki farkın %8'i (yüzdesekizi) oranında hesaplanır. Bu hesaplamaya konu "net alış" ve "net satış" bedelleri, KDV ve tapu harcı ile diğer masraflar hariç tutarlardır. Performans ücreti tahsilatı, satış bedelinin tahsilatını izleyen 5 işgünü içerisinde Fon'dan Kurucu'ya ödenir.
    Perofrmans Primi Hesaplama Örneği

    Gayrimenkul Net Alış  Bedeli (A)
       1.000.000,00

    Gayrimenkul Net Satış  Bedeli (B)
       2.000.000,00

    Net Getiri (C=B-A)
       1.000.000,00

    Net Başarı Primi  (C*0.08)
             80.000,00

    BSMV %5
               4.000,00

    Fondan Tahsil Edilecek  Toplam Başarı Primi
             84.000,00





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180282


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Frank 30,6529 30,8376 % 0,16  
Riyal 7,1671 7,2031 % 0,04  
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Altın Ons 1.937 1.938 3,01  
Altın Gr. 1.673 1.674 -3,68  
Cumhuriyet 11.189 11.358 -80,00  
Tam 10.937 11.020 -62,00  
Yarım 5.473 5.535 -32,00  
Çeyrek 2.736 2.768 -15,00  
Gümüş.Ons 23,54 23,56 -0,16  
Gümüş Gr. 20,31 20,33 -0,24  
B. Petrol 83,20 83,20 0,00  
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