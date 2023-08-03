***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPerformans ücreti, gayrimenkul satışı olması halinde, ilgili gayrimenkulün Fon'dan net satış bedeli ile Fon'a net alış bedeli arasındaki farkın %8'i (yüzdesekizi) oranında hesaplanır. Bu hesaplamaya konu "net alış" ve "net satış" bedelleri, KDV ve tapu harcı ile diğer masraflar hariç tutarlardır. Performans ücreti tahsilatı, satış bedelinin tahsilatını izleyen 5 işgünü içerisinde Fon'dan Kurucu'ya ödenir.Perofrmans Primi Hesaplama ÖrneğiGayrimenkul Net Alış Bedeli (A)1.000.000,00Gayrimenkul Net Satış Bedeli (B)2.000.000,00Net Getiri (C=B-A)1.000.000,00Net Başarı Primi (C*0.08)80.000,00BSMV %54.000,00Fondan Tahsil Edilecek Toplam Başarı Primi84.000,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180282BIST