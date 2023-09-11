***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon"un izahnamesinin VI. ve 12.1. no'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17.08.2023 tarih ve 12233903-320.04.41030 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir. Değişiklikler 11.09.2023 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193645BIST