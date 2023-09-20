***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.09.2023 15:29
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NOS fonu Sarumuluk beyanı revize
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196420
BIST
'
15:587.829
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,90
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.809
En Yüksek
7.898
15:5827,0399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0351
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9493
15:5828,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1259
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
15:581.679,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.679,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.673,48
BIST En Aktif Hisseler15:56
|SANFM
|25,74
|28.511.150
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|493.594.560
|% 10,00
|
|KENT
|500,50
|2.756.800
|% 10,00
|
|ISBTR
|265.358,80
|2.388.229
|% 10,00
|
|UFUK
|77,60
|11.761.790
|% 9,99
|
|PEGYO
|8,37
|84.781.464
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|12.987.517
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|1.326.488
|% -9,96
|
|INGRM
|439,60
|544.384.497
|% -9,64
|
|LIDER
|126,70
|277.420.100
|% -6,84
|
|THYAO
|225,20
|8.241.029.762
|% 3,02
|
|YKBNK
|16,75
|4.083.539.485
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,76
|4.045.665.612
|% 3,36
|
|KOZAL
|28,00
|2.852.380.209
|% 0,00
|
|ALFAS
|158,60
|2.663.198.935
|% 3,32
|
|YKBNK
|16,75
|4.083.539.485
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,76
|4.045.665.612
|% 3,36
|
|ADESE
|2,13
|314.034.878
|% 9,79
|
|EKGYO
|7,96
|1.193.200.836
|% 0,89
|
|ZOREN
|4,65
|670.682.256
|% -0,43
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0357
|27,0444
|% 0,15
|
|Euro
|28,9498
|28,9622
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,3654
|33,5327
|% -0,04
|
|Frank
|30,0342
|30,2151
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1868
|7,2228
|% 0,08
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|2,19
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-30,00
|
|Tam
|11.067
|11.145
|-21,00
|
|Yarım
|5.551
|5.595
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,29
|0,12
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-0,76
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:11KIMMR
Yüzde 4.25 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 372, 958 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 59 artarak (% 0.48 ) 8, 256
-
16:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR
-
16:10XU100
Endeks 7, 828 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 85, 256.00 milyon TL de
-
16:10KNFRT
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 769 adet işlem