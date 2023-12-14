***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2023 11:41
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Nurol Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon'un (Fon) izahnamesinin 2.3. ve 2.5. no'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01.12.2023 tarih ve 12233903-305.04-46002 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.Duyuru metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225741
BIST
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13:357.615
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 85,37
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.652
13:3529,0373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0610
|Açılış
|: 29,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
13:3531,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1927
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,7707
En Düşük
31,4821
13:351.899,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 15,43
|Açılış
|: 1.899,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler13:35
|EDIP
|22,66
|183.641.533
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,36
|719.833.651
|% 9,84
|
|SAFKR
|31,10
|21.028.238
|% 9,35
|
|GRTRK
|46,38
|173.589.095
|% 7,91
|
|KONKA
|47,20
|135.129.281
|% 7,27
|
|SAMAT
|55,10
|19.876.113
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|115.882.576
|% -9,82
|
|CATES
|68,90
|1.831.778.109
|% -8,44
|
|SKYMD
|11,37
|887.027.731
|% -8,16
|
|TMPOL
|84,55
|6.090.995
|% -6,57
|
|THYAO
|242,90
|2.554.877.841
|% 0,66
|
|YKBNK
|21,28
|2.320.426.741
|% 4,83
|
|AKBNK
|37,62
|2.302.247.877
|% 2,28
|
|ISCTR
|23,20
|2.192.510.402
|% 3,94
|
|SASA
|41,94
|2.032.337.283
|% -2,51
|
|MOBTL
|5,36
|719.833.651
|% 9,84
|
|YKBNK
|21,28
|2.320.426.741
|% 4,83
|
|ISCTR
|23,20
|2.192.510.402
|% 3,94
|
|SKYMD
|11,37
|887.027.731
|% -8,16
|
|EKGYO
|7,04
|447.427.690
|% 1,15
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0298
|29,0373
|% 0,21
|
|Euro
|31,7215
|31,7428
|% 0,61
|
|Sterlin
|36,6491
|36,8329
|% 0,48
|
|Frank
|33,2080
|33,4081
|% 0,29
|
|Riyal
|7,7215
|7,7602
|% 0,27
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,95
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|944,14
|945,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,13
|1.021,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,83
|75,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,61
|2.033,95
|% 0,66
|