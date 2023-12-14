***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Nurol Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon'un (Fon) izahnamesinin 2.3. ve 2.5. no'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01.12.2023 tarih ve 12233903-305.04-46002 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.Duyuru metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225741BIST