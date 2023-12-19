***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.12.2023 15:12
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Evet (Yes)
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Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilen Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu izahnamesinin 2.3., 2.4. ve 2.5. numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13/12/2023 tarih ve 12233903- 305.04-46608 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiş olup duyuru metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226956
BIST
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16:077.695
En Düşük
|Değişim
|: -1,22%
|| -95,04
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
16:0729,0963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0395
|Açılış
|: 29,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0964
En Düşük
28,9845
16:0731,9171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1614
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
16:071.899,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.899,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.899,91
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler16:07
|SELGD
|19,58
|2.019.576
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|179.308.764
|% 9,96
|
|QNBFB
|258,00
|4.458.498
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|22.027.830
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|243.414.657
|% 9,90
|
|FORMT
|2,70
|216.891.611
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|164.448.619
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|24.142.995
|% -10,00
|
|SONME
|61,75
|1.426.088
|% -9,99
|
|PRZMA
|37,18
|14.222.348
|% -9,98
|
|THYAO
|245,50
|5.644.145.674
|% -0,08
|
|EREGL
|42,88
|4.889.438.375
|% 2,58
|
|YKBNK
|20,40
|3.408.248.382
|% -4,23
|
|ISCTR
|23,88
|3.352.556.478
|% -3,16
|
|AKBNK
|38,22
|2.811.344.016
|% -2,99
|
|BEGYO
|2,99
|1.328.654.953
|% -6,85
|
|YKBNK
|20,40
|3.408.248.382
|% -4,23
|
|ISCTR
|23,88
|3.352.556.478
|% -3,16
|
|EKGYO
|7,12
|853.788.435
|% -2,60
|
|EREGL
|42,88
|4.889.438.375
|% 2,58
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0931
|29,0963
|% 0,14
|
|Euro
|31,9071
|31,9171
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,9340
|37,1193
|% 0,81
|
|Frank
|33,5458
|33,7479
|% 0,56
|
|Riyal
|7,7322
|7,7710
|% 0,12
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,04
|% 0,66
|
|Platin
|949,14
|950,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.179,54
|1.183,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,72
|77,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,49
|2.032,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:07
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16:22
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