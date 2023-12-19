***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilen Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu izahnamesinin 2.3., 2.4. ve 2.5. numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13/12/2023 tarih ve 12233903- 305.04-46608 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiş olup duyuru metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226956BIST