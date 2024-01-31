***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.01.2024 23:33
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
08/01/2024 tarih ve 299 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu ve yöneticisi olduğumuz gayrimenkul yatırım fonlarının portföyünde değerleme yaptırılması gereken, fon portföyünde değerleme hizmeti alınması gereken varlıklar için değerleme hizmetinin SPK'nın listesinde bulunan ve ekli tabloda 1. gayrimenkul değerleme firması olarak belirtilen bağımsız gayrimenkul değerleme firmalarından alınmasına, tablo içerisinde yer alan ve portföyüne yıl içerisinde alınabilecek varlıklar için 1. veya 2. olarak belirtilen gayrimenkul değerleme firmalarından birisinden değerleme hizmeti alınmasına, tablo içerisinde yer almayan veya yeni kurulacak olan fonlar için Admer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. veya İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245917
BIST
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17:588.497
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 22,36
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.577
17:5830,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0294
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3731
En Düşük
30,2613
17:5832,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1273
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9508
En Düşük
32,7942
17:581.990,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,69
|Açılış
|: 1.990,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
1.991,36
En Düşük
1.983,32
BIST En Aktif Hisseler17:58
|OFSYM
|63,25
|315.409.486
|% 10,00
|
|TATEN
|43,78
|763.351.604
|% 10,00
|
|KRONT
|17,82
|80.467.209
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|42.106.864
|% 10,00
|
|OTTO
|324,50
|4.554.197
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,62
|8.429.517
|% -10,00
|
|YBTAS
|166.050,00
|7.511.200
|% -10,00
|
|CATES
|79,20
|2.937.896.040
|% -10,00
|
|SEKUR
|9,92
|40.450.201
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,19
|29.900.156
|% -9,98
|
|THYAO
|272,75
|10.253.257.608
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|TUPRS
|150,00
|3.665.751.768
|% -0,20
|
|EREGL
|43,14
|3.609.880.974
|% -0,46
|
|MIATK
|43,80
|3.541.899.147
|% 4,73
|
|EKGYO
|10,05
|2.494.172.118
|% -0,99
|
|YKBNK
|21,84
|3.511.523.620
|% 1,20
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|ZOREN
|4,66
|693.189.134
|% 0,43
|
|AKFGY
|2,05
|251.527.296
|% 1,49
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3505
|30,3639
|% 0,07
|
|Euro
|32,8902
|32,9584
|% 0,41
|
|Sterlin
|38,4007
|38,5933
|% 0,18
|
|Frank
|35,1088
|35,3203
|% 0,25
|
|Riyal
|8,0726
|8,1130
|% 0,04
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|920,98
|927,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,91
|984,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,68
|80,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,66
|2.039,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59MERKO
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 350, 558 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 8, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 88, 749.00 milyon TL de
-
17:58TATEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.78 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 642, 142 adet işlem
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 648 adet işlem
-
17:56DOBUR
Yüzde 9.95 oranında artışla 78.45 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 191 adet işlem