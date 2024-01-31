***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar08/01/2024 tarih ve 299 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kurucusu ve yöneticisi olduğumuz gayrimenkul yatırım fonlarının portföyünde değerleme yaptırılması gereken, fon portföyünde değerleme hizmeti alınması gereken varlıklar için değerleme hizmetinin SPK'nın listesinde bulunan ve ekli tabloda 1. gayrimenkul değerleme firması olarak belirtilen bağımsız gayrimenkul değerleme firmalarından alınmasına, tablo içerisinde yer alan ve portföyüne yıl içerisinde alınabilecek varlıklar için 1. veya 2. olarak belirtilen gayrimenkul değerleme firmalarından birisinden değerleme hizmeti alınmasına, tablo içerisinde yer almayan veya yeni kurulacak olan fonlar için Admer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. veya İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245917BIST