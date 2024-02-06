***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy Yön.A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzük değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2024 tarih ve E-12233903-305.04-48860 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir. İlgili değişikliğe ilişkin duyuru ve tadil metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247052BIST