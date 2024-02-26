***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş ile yapılan işlemlerden alınacak komisyon oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251935BIST