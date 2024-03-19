***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.03.2024 15:59
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III.,V.5.5., V.5.6., VI (6.5. maddesi hariç), VII.7.1. (aracılık komisyonlarına ilişkin alt madde hariç) nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260213
BIST
'
16:388.908
En Düşük
|Değişim
|: 2,18%
|| 189,86
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3832,3461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0658
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3835,1539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0288
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:382.240,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,37
|Açılış
|: 2.240,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:36
|AKENR
|7,26
|12.200.844
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.360.055
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|622.944.267
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|52.511.659
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|632.225.757
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.144.711
|% -9,86
|
|ARTMS
|53,40
|1.746.902.020
|% -9,57
|
|BJKAS
|66,30
|461.386.134
|% -9,43
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|THYAO
|278,00
|7.725.038.587
|% 3,54
|
|TUPRS
|172,30
|3.781.504.258
|% 4,30
|
|YKBNK
|23,44
|3.299.196.079
|% 6,35
|
|REEDR
|58,40
|2.801.274.817
|% 4,75
|
|EREGL
|44,32
|2.728.620.469
|% 0,54
|
|ZOREN
|5,34
|1.851.015.316
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,75
|2.587.342.489
|% 4,07
|
|YKBNK
|23,44
|3.299.196.079
|% 6,35
|
|MOGAN
|19,12
|2.663.254.301
|% -6,46
|
|EKGYO
|10,62
|1.318.102.350
|% 0,76
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3412
|32,3459
|% 0,20
|
|Euro
|35,1373
|35,1484
|% -0,10
|
|Sterlin
|42,1280
|42,3391
|% -0,21
|
|Frank
|37,3803
|37,5676
|% 0,05
|
|Riyal
|8,8509
|8,8953
|% 0,08
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,86
|24,89
|% 0,66
|
|Platin
|897,64
|898,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,78
|1.004,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,00
|87,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,58
|2.153,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
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16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de
-
16:47ERSU
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 860 adet işlem
-
16:46MIPAZ
Yüzde 5.03 oranında artışla 98.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 197 adet işlem
-
16:45DENGE
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 584, 784 adet işlem