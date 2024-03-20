***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun %100 olan kaldıraç limiti, %500 olacak şekilde değiştirilmiştir. Değişiklikler 19.04.2024 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260464BIST