***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.03.2024 10:32
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun %100 olan kaldıraç limiti, %500 olacak şekilde değiştirilmiştir. Değişiklikler 19.04.2024 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260464
BIST
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13:398.957
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 27,34
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
8.997
13:3932,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0428
|Açılış
|: 33,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
13:3935,1519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0390
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
13:392.242,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,69
|Açılış
|: 2.242,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:38
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|INTEM
|355,50
|118.022.319
|% 9,98
|
|YAPRK
|451,75
|338.829.913
|% 9,98
|
|MEGMT
|47,66
|272.103.214
|% 9,97
|
|JANTS
|281,25
|129.904.151
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|777.002.711
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.317.467
|% -9,91
|
|BSOKE
|20,24
|73.651.821
|% -9,56
|
|AKYHO
|5,97
|96.185.518
|% -6,72
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|THYAO
|278,75
|4.449.263.530
|% 0,18
|
|MIATK
|74,80
|3.738.953.169
|% 5,06
|
|YKBNK
|24,12
|2.922.992.460
|% 2,12
|
|TUPRS
|173,30
|2.404.868.544
|% -0,23
|
|KCHOL
|183,30
|2.386.129.460
|% 1,61
|
|ZOREN
|5,49
|1.307.179.169
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,86
|2.358.063.031
|% 1,97
|
|YKBNK
|24,12
|2.922.992.460
|% 2,12
|
|ISCTR
|10,75
|1.298.281.662
|% -0,19
|
|MOGAN
|21,54
|1.720.491.410
|% 9,95
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3841
|32,3902
|% 0,13
|
|Euro
|35,1227
|35,1563
|% -0,10
|
|Sterlin
|41,9501
|42,1604
|% -0,58
|
|Frank
|37,0629
|37,2487
|% -0,76
|
|Riyal
|8,8165
|8,8607
|% -0,31
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|894,19
|897,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,22
|983,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,69
|86,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,94
|2.154,21
|% 0,66
|