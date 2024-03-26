***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) fonunun izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-51513 Sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır. Yatırımcı bilgi formu ve izahneme ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262382BIST