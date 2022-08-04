***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
04.08.2022 16:08
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük değişikliği onaylı tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051895
BIST
17:272.729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 44,78
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:2717,9494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:2718,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0923
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:271.030,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.030,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler17:25
|DARDL
|4,29
|270.830.901
|% 10,00
|
|KLMSN
|14,31
|48.197.474
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|60.136.036
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|1.107.808
|% 9,96
|
|EMNIS
|37,52
|574.099
|% 9,96
|
|KZBGY
|46,58
|151.325.246
|% -9,99
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|88.275.293
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.408.470
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,80
|4.477.506.703
|% 1,45
|
|HEKTS
|38,20
|2.574.573.818
|% 7,55
|
|SISE
|24,08
|2.259.851.705
|% 3,44
|
|KARSN
|7,50
|1.642.010.347
|% 6,08
|
|SASA
|50,75
|1.227.085.201
|% 1,83
|
|TSKB
|2,91
|856.606.725
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,22
|887.490.190
|% 1,90
|
|YKBNK
|5,05
|1.187.375.423
|% 2,64
|
|KARSN
|7,50
|1.642.010.347
|% 6,08
|
|ZOREN
|2,38
|387.342.809
|% 3,93
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9426
|17,9563
|% 0,16
|
|Euro
|18,3163
|18,3370
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,6823
|21,7910
|% -0,12
|
|Frank
|18,6554
|18,7678
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7620
|4,7858
|% 0,20
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|19,86
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|13,32
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.911
|6.963
|60,00
|
|Yarım
|3.368
|3.404
|29,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.702
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,10
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|-1,45
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40KARSN
Yüzde 5.94 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 873, 963 adet işlem
-
17:38ULKER
Yüzde 7.38 oranında artışla 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 684, 529 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 15 artarak (% 1.81 ) 2, 930
-
17:36AKGRT
Yüzde 6.86 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 828, 865 adet işlem
-
17:35GSDHO
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 492, 565 adet işlem