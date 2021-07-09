***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
09.07.2021 20:08
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. OC Hedef Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950092
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0352
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6442
18:0510,3026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0136
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05503,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 503,88
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6571
|8,6575
|% -0,40
|
|Euro
|10,2656
|10,3026
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9691
|12,0291
|% 0,10
|
|Frank
|9,4235
|9,4803
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3010
|2,3125
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|7,36
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|1,50
|