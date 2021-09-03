***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
03.09.2021 16:52
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. FC Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961733
BIST
16:461.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,65
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
16:468,3048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0307
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
16:469,8725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0220
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
16:46485,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,06
|Açılış
|: 485,27
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,68
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler16:46
|OYLUM
|4,40
|34.196.099
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|244.310
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.507.507
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.731.270
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.653.330
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|LUKSK
|48,00
|12.357.797
|% -5,60
|
|BURCE
|20,62
|8.028.039
|% -5,33
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|PAMEL
|44,64
|34.646.474
|% -4,82
|
|THYAO
|12,87
|960.645.675
|% -0,23
|
|GARAN
|9,80
|859.440.152
|% -0,61
|
|SASA
|28,42
|524.688.034
|% 0,78
|
|EREGL
|18,22
|413.960.796
|% -1,03
|
|KRDMD
|7,68
|389.280.548
|% -0,26
|
|ZOREN
|1,74
|240.114.196
|% 6,75
|
|ODAS
|1,56
|200.621.879
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,61
|281.553.694
|% -1,14
|
|GARAN
|9,80
|859.440.152
|% -0,61
|
|AKYHO
|2,39
|196.520.241
|% -4,02
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3003
|8,3048
|% 0,37
|
|Euro
|9,8643
|9,8725
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4409
|11,4983
|% 0,22
|
|Frank
|9,0317
|9,0861
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2037
|2,2147
|% 0,16
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|13,66
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,35
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|14,00
|
|Tam
|3.200
|3.282
|19,92
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|9,64
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,82
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,15
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|0,09
|