***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
03.09.2021 16:58
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Nurol Tower Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961737
BIST
17:251.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,72
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:258,2999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0258
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:259,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0135
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:25487,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,19
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,47
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:25
|OYLUM
|4,40
|34.273.574
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|246.884
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.599.463
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.730.426
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|972.039
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,46
|8.247.372
|% -6,06
|
|LUKSK
|48,02
|13.340.981
|% -5,57
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|EDATA
|13,09
|77.462.189
|% -4,94
|
|THYAO
|12,87
|1.018.797.370
|% -0,23
|
|GARAN
|9,80
|914.046.453
|% -0,61
|
|SASA
|28,34
|539.511.870
|% 0,50
|
|EREGL
|18,21
|439.614.942
|% -1,09
|
|KRDMD
|7,67
|410.271.064
|% -0,39
|
|ODAS
|1,58
|293.400.593
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,77
|269.925.294
|% 8,59
|
|YKBNK
|2,62
|284.781.129
|% -0,76
|
|GARAN
|9,80
|914.046.453
|% -0,61
|
|AKYHO
|2,40
|201.895.095
|% -3,61
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2936
|8,2999
|% 0,31
|
|Euro
|9,8567
|9,8640
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,4882
|11,5458
|% 0,64
|
|Frank
|9,0663
|9,1209
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2103
|2,2214
|% 0,47
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|16,44
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|21,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|22,28
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|10,78
|
|Çeyrek
|777
|794
|5,39
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,17
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,06
|