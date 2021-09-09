***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
09.09.2021 23:52
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİPAGO KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İÇTÜZÜK BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963067
BIST
10:151.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.455
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.454
10:158,4277
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,4530
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|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,4597
En Düşük
8,4155
10:159,9843
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
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10:15488,97
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 486,78
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489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler10:15
|YEOTK
|35,42
|50.575.628
|% 10,00
|
|KTSKR
|96,05
|21.249.289
|% 9,96
|
|PENTA
|110,00
|2.670.436
|% 8,91
|
|ORCAY
|15,46
|52.124.021
|% 7,89
|
|DITAS
|16,36
|4.333.874
|% 6,72
|
|TGSAS
|17,50
|1.037.960
|% -9,98
|
|OYLUM
|5,30
|6.537.121
|% -4,33
|
|AKYHO
|2,28
|2.051.553
|% -4,20
|
|ADEL
|25,42
|185.076
|% -4,08
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|GARAN
|9,69
|273.785.809
|% 1,36
|
|THYAO
|12,65
|102.716.961
|% 0,16
|
|KRDMD
|7,28
|79.408.438
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,58
|78.854.298
|% 0,78
|
|EREGL
|18,04
|55.227.055
|% -0,17
|
|YKBNK
|2,58
|78.854.298
|% 0,78
|
|GARAN
|9,69
|273.785.809
|% 1,36
|
|KRDMD
|7,28
|79.408.438
|% -0,68
|
|TSKB
|1,31
|11.737.468
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,11
|9.876.902
|% 0,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4255
|8,4277
|% -0,12
|
|Euro
|9,9779
|9,9843
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,6601
|11,7185
|% 0,15
|
|Frank
|9,1715
|9,2267
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2430
|2,2543
|% 0,02
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.801
|1.802
|7,02
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,22
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
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|B. Petrol
|72,19
|72,19
|0,74
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