***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
09.09.2021 23:58
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Z REZİDANS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İÇTÜZÜK BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963070
BIST
10:191.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.455
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.454
10:198,4298
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,4530
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|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,4597
En Düşük
8,4155
10:199,9857
En Yüksek
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|Açılış
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10,0201
En Düşük
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10:19489,33
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|Açılış
|: 489,07
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|Önceki Kapanış
|: 486,78
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489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler10:19
|YEOTK
|35,42
|50.960.112
|% 10,00
|
|KTSKR
|96,05
|22.517.240
|% 9,96
|
|ORCAY
|15,59
|56.053.928
|% 8,79
|
|DITAS
|16,45
|4.843.819
|% 7,31
|
|PENTA
|108,00
|3.357.885
|% 6,93
|
|TGSAS
|17,50
|1.061.638
|% -9,98
|
|AKYHO
|2,28
|2.434.159
|% -4,20
|
|ADEL
|25,42
|185.076
|% -4,08
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|GARAN
|9,67
|299.801.318
|% 1,15
|
|THYAO
|12,64
|114.272.163
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,28
|83.648.114
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,58
|83.102.824
|% 0,78
|
|EREGL
|18,04
|59.083.774
|% -0,17
|
|YKBNK
|2,58
|83.102.824
|% 0,78
|
|GARAN
|9,67
|299.801.318
|% 1,15
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|TSKB
|1,32
|15.611.635
|% 0,76
|
|KRDMD
|7,28
|83.648.114
|% -0,68
|
|MRGYO
|1,12
|10.168.271
|% 0,90
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4258
|8,4298
|% -0,09
|
|Euro
|9,9819
|9,9857
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,6705
|11,7290
|% 0,24
|
|Frank
|9,1800
|9,2353
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2453
|2,2565
|% 0,12
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.802
|1.802
|7,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,36
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,05
|
|B. Petrol
|72,08
|72,08
|0,63
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