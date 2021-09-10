***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
10.09.2021 00:05
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EGÇ KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İÇTÜZÜK BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963071
BIST
11:521.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
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1.457
En Düşük
1.450
11:528,4131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0244
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
11:529,9730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0201
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
11:52487,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 487,23
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler11:50
|YEOTK
|35,42
|53.198.090
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.352.343
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|84.011.886
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|29.909.790
|% 9,96
|
|KRONT
|37,10
|52.342.528
|% 7,54
|
|TGSAS
|18,00
|6.492.541
|% -7,41
|
|MARTI
|2,00
|9.072.488
|% -4,31
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|ORMA
|28,00
|10.640
|% -3,11
|
|GARAN
|9,65
|719.037.202
|% 0,94
|
|THYAO
|12,60
|265.576.695
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,56
|224.041.797
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|223.480.758
|% -0,82
|
|FROTO
|173,30
|156.612.985
|% 2,18
|
|YKBNK
|2,56
|224.041.797
|% 0,00
|
|GARAN
|9,65
|719.037.202
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,87
|78.818.469
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|223.480.758
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,74
|146.705.449
|% 0,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4068
|8,4101
|% -0,32
|
|Euro
|9,9662
|9,9724
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,6369
|11,6953
|% -0,05
|
|Frank
|9,1481
|9,2032
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2355
|2,2468
|% -0,32
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|7,65
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,03
|
|B. Petrol
|72,72
|72,72
|1,27
|