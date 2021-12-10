***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
10.12.2021 11:26
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. M Charm Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982595
BIST
11:382.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,05
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
11:3813,8710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0838
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9088
En Düşük
13,7533
11:3815,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0693
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7199
En Düşük
15,5619
11:38790,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,10
|Açılış
|: 790,34
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler11:35
|EUHOL
|2,31
|21.863.838
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|10.883.411
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|FLAP
|3,14
|78.837.931
|% 9,79
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|75.535.283
|% -9,82
|
|PCILT
|13,79
|118.067.519
|% -8,80
|
|THYAO
|22,48
|2.416.663.795
|% 2,18
|
|KRDMD
|10,55
|936.055.904
|% 0,48
|
|SISE
|15,44
|838.244.255
|% 0,26
|
|PETKM
|9,08
|644.592.694
|% 1,57
|
|TUPRS
|170,90
|632.417.977
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,54
|430.712.047
|% 0,40
|
|THYAO
|22,48
|2.416.663.795
|% 2,18
|
|TSKB
|1,63
|157.548.688
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,55
|936.055.904
|% 0,48
|
|SKBNK
|1,22
|93.940.529
|% -0,81
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8688
|13,8805
|% 0,68
|
|Euro
|15,6601
|15,6780
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,2789
|18,3706
|% 0,57
|
|Frank
|14,9678
|15,0580
|% 0,66
|
|Riyal
|3,6870
|3,7054
|% 0,61
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,85
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,24
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|-0,21
|